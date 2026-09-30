Una nuova condotta da 3 milioni di euro destinata ai campi 

Entro il mese di novembre gli agricoltori di Musei avranno a disposizione una nuova condotta idrica dell'acqua per l'irrigazione.

Si tratta della condotta del comprensorio di is Bingias, al confine del territorio comunale di Musei con quello di Villamassargia, ormai quasi ultimata e che servirà un territorio di 270 ettari consentendo a diverse decine di utenti di avere l'acqua per irrigare le colture dopo decenni di attesa. La nuova condotta, realizzata dal Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale (Cbsm) e finanziata con 3 milioni di euro dal ministero dell'Agricoltura, è una delle più imponenti opere mai realizzate nel comune della Valle del Cixerri. E due giorni fa i vertici del Consorzio, tra i quali il presidente, Efisio Perra, il direttore dell'area agraria, Pierfrancesco Testa, ma anche il responsabile unico del progetto, il geologo Stefano Corda, alla presenza del sindaco Sasha Sais e del responsabile comunale per l'agricoltura Michele Floris, hanno chiamato a raccolta gli agricoltori del territorio nell'aula consiliare di villa Asquer a Musei. In tutto si contavano un centinaio di persone, desiderosi di sapere quando diventerà operativa la nuova condotta.

«Entro metà novembre l'opera sarà inaugurata – ha affermato Perra – e poi gli utenti che avranno bisogno di allacciarsi agli idranti dovranno recarsi nella nostra sede di Siliqua per inoltrare domanda di adesione».

Ma quanto costerà avere a disposizione l'acqua per l'irrigazione? «Non più di 170/180 euro a ettaro. – ha aggiunto Testa - Gli utenti potranno allacciarsi a uno, o più di uno dei 55 punti di adduzione presenti nella nuova condotta». E così un'altra fetta della valle del Cixerri avrà a disposizione una condotta nuova di zecca, che servirà un territorio dove non era possibile coltivare colture estive.



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