Una nuova casa per sei famiglie, lunedì la consegna delle chiavi 

Sei famiglia lunedì prossimo avranno una casa nuova di zecca. Verranno infatti consegnate le chiavi in occasione dell’inaugurazione della “Residenza sociale Sant’Anna”, il complesso di nuovi appartamenti di proprietà del Comune in assegnazione ai cittadini che avevano partecipato al bando.

Nel nuovo immobile di via San Sebastiano ci sono 16 nuovi alloggi (bilocali). Lunedì prossimo alle 12 verranno consegnati gli appartamenti a sei famiglia.

«Tutti gli appartamenti al piano terra o al primo piano – si legge in una nota diffusa dal Comune di Sanluri – hanno l’ingresso indipendente e si affacciano su loggiati in stile campidanese o sul giardino condominiale. Proprio la gestione degli spazi comuni è stata affidata dal Comune ad una cooperativa che avrà anche il compito, tra le altre cose, di promuovere anche delle attività sociali per la cittadinanza».

Soddafatto anche il sindaco Alberto Urpi: «Siamo felici di inaugurare questa ulteriore opera pubblica. Queste abitazioni, nel nostro bel borgo, hanno un importante fine sociale che nel tempo saranno utili a piccoli nuclei familiari e anziani, in coppia o soli, che potranno vivere un cotesto condominiale con tutti i servizi a portata di mano». (s. r.)

