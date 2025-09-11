VaiOnline
La storia.
12 settembre 2025 alle 00:15

«Una nuova casa per il cane Teodora» 

Teodora ha una nuova famiglia. La cagnolina trasferita al canile municipale dal parco di Monte Urpinu, dove aveva trascorso gli ultimi tre anni, è stata adottata da un cittadino: «Sono state avviate le procedure standard», spiega l’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi, «e Teodora ha ora una nuova famiglia, una casa con giardino e la compagnia di un altro cane: il nuovo proprietario è in costante contatto con gli esperti del canile, che ringraziamo, per contribuire al suo inserimento nel nuovo contesto».

L’assessora aggiunge: «Questo è il risultato del lavoro congiunto dell’amministrazione, con una apposita campagna di comunicazione, e delle tante cittadine e cittadini che si sono attivati con un passaparola spontaneo e continuo. Grazie poi al servizio di Gestione faunistica e all’Ufficio del Garante degli animali per il supporto costante». Poi l’appello: «Cogliamo l’occasione per invitare tutti a visitare il canile municipale: sono 130 gli ospiti in attesa di adozione a fronte di una quarantina di adozioni effettuate nell’ultimo anno».

