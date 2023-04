Una nuova casa per i muralisti di Skizzo 

Una bella serata di arte e musica nel cuore del paese. Così l’associazione culturale Skizzo ha inaugurato con una grande festa la propria sede in via Santa Croce 11 a San Gavino. Si tratta di un punto strategico nel cuore del paese per un sodalizio di volontari instancabili che in 10 anni ha cambiato con bellissimi murales il volto del paese, ormai diventato un museo a cielo aperto. Lo rimarca il presidente dell’associazione Ivan Licari: «Abbiamo dato il via a un grande sogno con un progetto importantissimo. La nostra sede, chiamata “C’entro”, vuole promuovere la diffusione di progetti creativi, artistici, culturali, turistici e sostenibili. Vogliamo pensare in grande in un progetto che vedrà coinvolte tante associazioni e non solo. Abbiamo voluto giocare sul significato di “C’entro”, una struttura fisica che opera sul territorio reale e virtuale attraverso la condivisione di idee, abilità, saperi e persone. Vogliamo promuovere la socialità, la diversità e lo scambio solidale creando reti e connessioni». Sulla stessa linea il vicepresidente Riccardo Pinna: «Vogliamo essere un incubatore di professionalità, esperienze, energie e valori sensibili all’ambiente, il fulcro del progetto di street art e muralismo “Non solo murales di San Gavino Monreale - Paese di Artisti”». ( g. pit. )

