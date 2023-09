Una nuova casa per i carabinieri  

In via Tripoli a Sestu da qualche giorno c’è un gran via vai. Camion, auto, persone. Tutti diretti nello stesso posto. Non c’è dubbio. La nuova stazione dei carabinieri di Sestu non è più il solito guscio vuoto. Dopo un’interminabile inattività in cui qui si udiva solo il rumore del vento, finalmente i cancelli dell’edificio in questi giorni si sono aperti, per preparare tutto per l’imminente inaugurazione. Parte il conto alla rovescia per questo momento tanto atteso; la data certa potrebbe arrivare presto. Intanto continuano le operazioni per il trasferimento degli arredi e degli alloggi per rendere la sede operativa. Il gran giorno saranno presenti anche gli alti ufficiali dell’Arma, la sindaca Paola Secci e tutte le autorità.

L’impegno

Risale a più di un anno fa la fine dei lavori della nuova sede, che fino a qualche anno fa ospitava un asilo. Poi una lunga storia di burocrazia. Dopo la firma dell’atto a locare e le ultime carte, il Comune ha inviato tutto al Ministero dell’Interno. Poi è iniziata la lunga attesa, tra ultime verifiche, altri passaggi da compiere, mentre la Stazione dei carabinieri restava chiusa.

In tanti cittadini si chiedevano perché, nonostante i lavori fossero completati, ancora non si vedesse anima viva in quel moderno edificio, costruito secondo tutte le regole. Qualcuno rimproverava per l’attesa il Comune o gli stessi Carabinieri. Ma tutto dipendeva dal Ministero, e si poteva solo rassegnarsi ad aspettare. Un’attesa che è ormai è quasi finita.

Le opere

Chi passa lì davanti in questi giorni ha potuto vedere il camion dei traslochi che consegnava mobili e arredi, mentre gli operai della cooperativa Primavera 83 hanno sistemato alcune piante nelle aiuole. Si fanno anche le prove per stendere la bandiera. Gioia ed emozione sul volto dei militari dell’Arma che controllano le operazioni. «Finalmente», si confidano, «potremo avere una sede dignitosa». Finora infatti i carabinieri di Sestu lavoravano in via Giuseppe di Vittorio; uno spazio di tre locali, a malapena sufficiente per le operazioni di ufficio e dove anche i faldoni dello schedario quasi toccavano il soffitto.

La novità

Tutto diverso nella nuova stazione che è costata un milione di euro. Ampi spazi, numerosi locali per tutte le esigenze, un parcheggio per le auto di servizio, alloggi per gli ufficiali. L’organico inoltre passerà da undici a sedici unità. Ma anche la vecchia sede non andrà inutilizzata. Passerà infatti nelle mani dell’Avis, che lascerà la sua sede attuale, presto demolita per far partire i lavori del nuovo teatro e Casa della Musica. Ma questa è un’altra storia, intanto i carabinieri sono quasi pronti per iniziare a lavorare in una sede molto più moderna della media di quelle dell’hinterland cagliaritano; e questo significa anche un progresso in efficienza per il lavoro dei militari e di sicurezza per i cittadini.

