Una nuova casa per gli anziani 

Un nuovo centro per riavvicinare gli anziani costretti ad allontanarsi dal paese per ricevere assistenza. È nata con questo intento la comunità alloggio per anziani “L’abbraccio”, inaugurata pochi giorni fa da Comune e cooperativa sociale Is benas. «La struttura nasce per offrire un ambiente accogliente, sicuro e pronto a soddisfare il benessere dei futuri ospiti. È accreditata per 16 persone autosufficienti e ci lavoreranno 10 persone: 7 OSS, una cuoca un coordinatore ed un educatore/psicologo», fa sapere la cooperativa.

Riferendosi al Comune dice: «Sarà di grande importanza averlo al nostro fianco nell’avvio di questo progetto, che si propone di essere un contributo alla qualità di vita degli ospiti accolti, delle loro famiglie e, di riflesso, dell’intera comunità».

L’apertura è particolarmente attesa dalle famiglie. Oggi oltre 120 residenti di Guspini sono ospiti in strutture lontane dal paese, alcune anche a 200 chilometri di distanza. Avere la possibilità di tenere i propri cari a Guspini rappresenta una consolazione importante e un supporto concreto per chi li assiste ogni giorno.

L’intesa

Simona Lobina, vice sindaca e assessora ai Servizi Sociali, ha visitato la struttura: «In un comune dove l’emergenza abitativa sta diventando sempre più rilevante e dove sempre più persone anziane e fragili si trovano a dover fronteggiare la solitudine e la necessità di accudimento, una comunità come quella appena sorta potrà garantire importanti servizi per la nostra cittadinanza. L’amministrazione comunale sarà felice di poter lavorare in sinergia con questa nuova realtà che offre inoltre numerosi posti di lavoro al nostro territorio».

L’opposizione

Per Simona Cogoni, consigliera di minoranza del Gruppo Impari, «ogni nuova realtà dedicata ai nostri anziani rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità. Le persone più fragili devono vivere in un ambiente accogliente. Investire nel benessere dell’intera comunità e offrire un sostegno concreto anche alle famiglie. Sono certa che questa struttura sia un luogo in cui professionalità e umanità camminino insieme, mettendo sempre al centro la persona, un luogo in cui sentirsi accolti e rispettati».

Anche Katia Tolu, consigliera comunale della lista di minoranza Centrosinistra per Guspini, sottolinea: «L'inaugurazione della comunità rappresenta un passo significativo. Si tratta di un servizio fondamentale, che offre una risposta ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie, garantendo assistenza, vicinanza e un ambiente accogliente. Investire in servizi di questo tipo significa investire nella dignità delle persone e nella qualità della vita della nostra comunità».

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