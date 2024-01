Una nuova casa per anziani e giovani 

Un punto di incontro fra generazioni, compresi gli anziani della zona che finalmente avranno uno spazio dove potersi incontrare e socializzare. Porte aperte nel centro socio educativo inaugurato ieri al numero 36 di piazza IV Novembre, una nuova sede periferica dei servizi sociali, con spazi dedicati ai pensionati della città, ai bambini, ai ragazzi in difficoltà, ma anche alle famiglie.

Educazione e gioco

Il centro sarà un punto di riferimento per i quartesi in carico al servizio educativo territoriale, con interventi e colloqui individuali e di gruppo. E uno spazio di crescita in cui i bambini, una volta terminati i compiti con la supervisione degli operatori, potranno accedere alle attività di gioco insieme ai professionisti del settore Politiche sociali e della cooperativa Laurus. La nuova sede comunale fungerà anche da supporto per il servizio di educativa di strada, con attività di gruppo, laboratori creativi e musicali dedicate ai giovani quartesi. Non solo: ci sarà anche lo sportello per il supporto informatico agli anziani.

La comunità

In prima linea l’assessorato ai Servizi sociali. «Dopo l’apertura dei centri servizi di via Zara, via Melibodes e via Mar Ligure, nonché l’imminente ristrutturazione della sala Pira in via Brigata Sassari, si prosegue con l’attivazione di nuove sedi sul territorio, e quindi sul decentramento dei servizi sociali nei quartieri, con il Comune che di fatto materialmente va incontro al cittadino», il commento dell’assessore ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali Marco Camboni. «Apriamo un centro che va anche a dare una risposta alla recente petizione inviata dai cittadini della zona di piazza IV Novembre. Sebbene l’amministrazione risenta di forti criticità legate agli spazi pubblici a disposizione», aggiunge Camboni, «si prosegue il lavoro con l’obiettivo di andare incontro alla comunità».

I commenti

Presenti all’inaugurazione anche diversi anziani da tempo costretti a utilizzare la piazza di fronte come punto di incontro. «Da oltre due anni siamo senza una sede e all’aperto, da quando è stata chiusa la sezione in via Porcu», racconta Salvatore Congiu. «Al freddo d’inverno e al caldo durante l’estate. Finalmente dal Comune hanno accolto la nostra richiesta, meglio tardi che mai», dice riferendosi alla petizione indirizzata in Municipio di recente. «Era ora», aggiunge Francesco Cadelano, «la situazione ormai era insostenibile, la sera c’è troppo freddo oppure piove, per non parlare dell’afa ad agosto. Senza un posto al chiuso non potevamo più stare».

