Ghilarza.
28 settembre 2025 alle 00:54

«Una nuova Casa museo per conoscere Gramsci» 

Antonio Gramsci rivive a Ghilarza, nella sua Casa museo che riapre con uno sguardo verso le nuove generazioni e momenti di riflessione sull'attualità. Il taglio del nastro con la presidente della Fondazione Gramsci Caterina Pes, l'assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas, il sindaco Stefano Licheri, il direttore della Fondazione Gramsci di Roma Francesco Giasi, il presidente dell'Unione del Guilcer Serafino Oppo, l'amministratore della Provincia Battista Ghisu, i curatori e gli operatori impegnati nella riapertura, è stato un invito alla pace.

«Abbiamo voluto aprire durante le Giornate europee del patrimonio per volgere uno sguardo al passato e al futuro - dice Pes - E qui si riscopre il giovane Gramsci, la sua famiglia, le vicende personali, umane, politiche, ma è anche uno sguardo rivolto verso chi ha assunto un impegno civile importantissimo come quello di difendere i diritti di tutti, della dignità umana, di porsi in maniera critica». Sulla stessa linea l'assessora Portas che ha descritto la riapertura della Casa museo come un momento emozionante in un periodo storico delicato. In mattinata sono stati proiettati i cortometraggi “Infanzia e gioventù di Gramsci” di Paolo Zucca e collettivo Mira, “Il Rivoluzionario” di Giuseppe Casu, e il video del concerto “Musica e libertà” di Paolo Fresu. Lunedì 13 ottobre si terrà l'apertura al pubblico. ( g. pi. )

