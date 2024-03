Una nuova biblioteca del Comune in via Roma 

Il Comune di Pauli Arbarei ha recentemente approvato l’acquisto di una casa situata in via Roma 10 che è stata valutata circa 30mila euro. L’immobile sarà adeguato per ospitare il vasto patrimonio librario dell’ente, recentemente ampliato da una donazione avvenuta nel maggio scorso, di seimila volumi.

L’edificio, attualmente disabitato e non arredato, sarà il fulcro della «riqualificazione culturale del paese», scrivono nella delibera di Giunta, guidata dal sindaco Antonio Sanna. La posizione strategica dell’immobile, adiacente all’ex Montegranatico, e l’accesso su via Roma hanno convinto che fosse la scelta migliore. L’immobile è costituito da piano terra e primo piano e la sua struttura portante è realizzata in muratura di pietra e fango con tramezzi in làdiri, mentre è presente un cortile interno con alberi di agrumi. Tuttavia - come riporta la relazione di stima - la casa presenta segni evidenti di vetustà, con pavimenti irregolari e infissi danneggiati, nonché l'assenza di impianti termici. Con questo investimento il Comune vuole fare un passo avanti nella promozione della cultura nel territorio di Pauli Arbarei, dimostrando l'impegno verso l’arricchimento culturale della comunità locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA