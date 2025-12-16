Una nuova biblioteca al centro del paese 

Una sovvenzione regionale di 82 mila euro consentirà agli amministratori comunali Fluminimaggiore di realizzare una nuova biblioteca lungo la via principale del paese. L’ha annunciato nei giorni scorsi l’assessora comunale alla cultura Francesca Usai, dopo aver ricevuto la conferma dell’avvenuta concessione dello stanziamento da parte dell’assessorato alla Pubblica istruzione della Regione.

«Si tratta di un finanziamento per noi molto importante – spiega Usai – perché ci consentirà di riportare la biblioteca al centro dell’abitato del paese, ampliando il normale servizio bibliotecario con la creazione anche di un centro di aggregazione culturale e consentendo presso la nuova sede anche la presentazione dei libri da parte degli autori». La biblioteca comunale, attualmente ospitata presso i locali della scuola media di via Argiolas, sarà trasferita nei locali al piano terra del municipio di via Vittorio Emanuele. «Dove un tempo c’era la vecchia biblioteca comunale – precisa l’assessora comunale – e dove ora i locali saranno restaurati e adeguati alle nuove esigenze, secondo il progetto redatto da un tecnico, già prima della richiesta del finanziamento alla Regione». In questi giorni i tecnici del Comune lavorano assiduamente per l’apertura del cantiere. <<Per questo i lavori – assicura Francesca Usai – non tarderanno a partire».

