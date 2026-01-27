Una nuova area verde nell’ex orfanotrofio “Infanzia e Patria” 

La Giunta comunale di Iglesias ha approvato il progetto esecutivo per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo urbano. Il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna con un contributo di 124.600 euro, riguarda specifiche aree all’interno della città, individuate tramite particelle catastali, che corrispondono al parco dell’ex orfanotrofio “Infanzia e Patria”, situato su via Cattaneo. Gran parte del finanziamento sarà destinata alla manodopera, mentre una quota coprirà materiali, attrezzature e spese tecniche. I lavori saranno realizzati dal professionista agronomo incaricato, Pino Floris, con la supervisione tecnica dell’agenzia Forestas e il nulla osta del Corpo forestale, che ha dato il suo parere positivo al progetto.

L’area ha già beneficiato in passato di importanti finanziamenti: circa tre milioni di euro sono stati stanziati nell’ambito del piano di sviluppo e coesione della Regione Sardegna per il restauro e il consolidamento dell’edificio storico, e nel 2022 era stato approvato un progetto esecutivo per trasformare l’ex Orfanotrofio in centro polifunzionale culturale e sociale. L’attuale intervento si inserisce quindi in un percorso pluriennale di recupero e valorizzazione ambientale e storica, migliorando qualità della vita e fruibilità per cittadini e visitatori.

