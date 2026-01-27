VaiOnline
Iglesias.
28 gennaio 2026 alle 00:26

Una nuova area verde nell’ex orfanotrofio “Infanzia e Patria” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Giunta comunale di Iglesias ha approvato il progetto esecutivo per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo urbano. Il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna con un contributo di 124.600 euro, riguarda specifiche aree all’interno della città, individuate tramite particelle catastali, che corrispondono al parco dell’ex orfanotrofio “Infanzia e Patria”, situato su via Cattaneo. Gran parte del finanziamento sarà destinata alla manodopera, mentre una quota coprirà materiali, attrezzature e spese tecniche. I lavori saranno realizzati dal professionista agronomo incaricato, Pino Floris, con la supervisione tecnica dell’agenzia Forestas e il nulla osta del Corpo forestale, che ha dato il suo parere positivo al progetto.

L’area ha già beneficiato in passato di importanti finanziamenti: circa tre milioni di euro sono stati stanziati nell’ambito del piano di sviluppo e coesione della Regione Sardegna per il restauro e il consolidamento dell’edificio storico, e nel 2022 era stato approvato un progetto esecutivo per trasformare l’ex Orfanotrofio in centro polifunzionale culturale e sociale. L’attuale intervento si inserisce quindi in un percorso pluriennale di recupero e valorizzazione ambientale e storica, migliorando qualità della vita e fruibilità per cittadini e visitatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli