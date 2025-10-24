Una nuova area verde in via Riu Mortu 

Un passo in avanti dal punto di vista della sicurezza idraulica e l’abbellimento di un’area al momento degradata, tra marciapiedi dissestati, dislivelli e spazi verdi semiabbandonati. Il Comune si prepara a mettere mano a una delle aree più problematiche di Monserrato: quella del primo tratto di via Riu Mortu, in prossimità del canale tombato, fronte abitazioni. Una zona spesso soggetta ad allagamenti e con ampie porzioni di vegetazione compromesse. Per riqualificarla e metterla in sicurezza servono 970mila euro: questo l’importo indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato di recente dalla Giunta per la partecipazione all’avviso regionale finalizzato a «interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati».

L’opera

Il piano del Comune, che cofinanzierebbe per un importo del 10,5%, è quello di trasformare gli spazi in un’area verde attrezzata e adeguare l’assetto stradale per favorire il deflusso delle acque. Nascerebbero percorsi pedonali drenanti e privi di pendenze, e aiuole circolari in cui verrebbero piantumate essenze che richiedono bassa manutenzione. Poi: rifacimento dei marciapiedi, installazione di nuove panchine e di cestini portarifiuti, valorizzazione del grande ficus nella parte nord, con una panchina semicircolare per farne un punto di ritrovo. Il quartiere verrebbe anche dotato di nuovi parcheggi. Il progetto farebbe il paio con quelli previsti per il Comparto 8, dall’altra parte della strada a quattro corsie che collega Monserrato con viale Marconi. Su quel lato, l’amministrazione ha in mente di realizzare un vasto polo ambientale e sportivo. Sul lato abitazioni, invece, l’idea è di garantire un ambiente più vivibile.

Le scelte

«La riqualificazione punta sull’abbellimento degli spazi urbani ma soprattutto sulla sicurezza», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Dobbiamo tutelare i cittadini che vivono in questa parte della città, dove si riscontrano problemi di dislivelli e condotte delle acque bianche che si mischiano alle acque nere». Una situazione che ha spesso causato disagi. «Un anno e mezzo fa eravamo pronti a rifare i sottoservizi delle acque bianche e nere con un investimento da 100mila euro, ma siamo stati bloccati da Abbanoa perché non di nostra competenza. Stiamo ancora aspettando che si intervenga», continua Locci. «In parte abbiamo risolto la questione, con questa riqualificazione contiamo di migliorare ulteriormente le cose». La vicinanza al canale crea problemi anche nelle vie limitrofe. «Con i fondi d’avanzo faremo valutazioni anche per la messa in sicurezza di via Giosso», conclude il primo cittadino, «cercando un accordo con il Comune di Selargius, perché lo stradello che collega via Riu Mortu con via Giosso ricade nel loro territorio».

