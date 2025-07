E’ stata inaugurata nei giorni scorsi una nuova area parcheggio a Santa Maria Navarrese, con ingresso dalla Via Quilici, a poca distanza dall’anfiteatro di Piazza Principessa di Navarra che solitamente ospita gli eventi più importanti organizzati nella frazione costiera di Baunei. «Informiamo cittadini, visitatori e turisti che è aperta una nuova area adibita a parcheggio in pieno centro, un’area acquisita come cessione durante la recente approvazione della lottizzazione in zona F “Pedras” - si legge nella comunicazione diramata dal comune nel profilo Facebook gestito dagli amministratori – area che è stata provvisoriamente approntata per garantire un utilizzo immediato già da questa stagione turistica, offrendo così una comoda soluzione per la sosta, a pochi passi dai principali punti d'interesse». I maggiori problemi relativi alla penuria di parcheggi si verificano a Santa Maria in occasione degli eventi calendarizzati ad agosto, in particolare in occasione della sagra della carne di capra e della sagra del maialetto arrosto che attirano migliaia di turisti. «Un passo importante per migliorare la mobilità e accogliere al meglio chi sceglie di vivere o visitare la nostra comunità – sottolinea il sindaco Stefano Monni – per la posizione centrale con accesso dalla via Quilici».

