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08 ottobre 2026 alle 00:30

«Una nuova area giochi in via Iglesias entro Natale» 

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Scivoli, altalene e giochi per i più piccoli iniziano a prendere forma in via Iglesias. È in corso la realizzazione della nuova area giochi all’interno dello spazio verde nato nell’ambito della lottizzazione della zona in cui sono sorti un supermercato e una struttura residenziale. Le prime installazioni sono già state posizionate e il cantiere sta dando forma al nuovo parchetto pensato per bambini e ragazzi. L’intervento non riguarda solo i giochi: sono previste anche la sistemazione del verde, con la realizzazione del prato, e l’installazione di panchine per la sosta. «Sarà un’area attrezzata che accontenta non solo i più piccoli, ma anche gli adolescenti grazie alla presenza della pista utilizzabile con lo skateboard, i pattini e la Bmw» afferma il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, viabilità e arredo urbano Massimiliano Bullita. L’area giochi si inserisce infatti in uno spazio più ampio in cui è già stata realizzata anche la pump track, pensata per le attività a due ruote. Un progetto che punta quindi a creare un luogo per diverse fasce d’età. Per l’intervento sono state utilizzati un finanziamento regionale e uno stanziamento comunale destinato all’arredo urbano. Il cantiere dovrebbe essere completato in due mesi. «Contiamo che venga finito in tempi quantificabili in 60 giorni e che quindi rappresenti un regalo di Natale per bambini e ragazzi» chiude Bullita.

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