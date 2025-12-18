Una nuova area artigianale 

A Villamar si gettano le basi per la nuova zona artigianale in località Palazzargius. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava un progetto destinato a rimanere incompleto, oggi ha prospettive reali grazie a un altro finanziamento, regionale, di 600mila euro, stanziato dall’assessorato all’Industria e destinato ai lavori di completamento dell’area. «Il contributo servirà a ultimare la viabilità interna, ma anche a realizzare l’arredo urbano e l’illuminazione pubblica della nuova area artigianale, rendendola pienamente fruibile e attrattiva», commenta il vice sindaco Pierpaolo Porcu. La nuova zona artigianale potrà così affiancarsi a un investimento già avviato, che aveva visto la messa a disposizione di 720mila euro, e sorgerà di fronte a quella esistente che ospita attualmente otto attività. Le due zone saranno interconnesse da una rotatoria, opera che collegherà la strada statale 197 con la zona Pip, migliorando la viabilità complessiva in uno dei punti di accesso al paese, sul lato Furtei. Un intervento che, di fatto, cambierà il volto dell’ingresso di Villamar, rendendolo più ordinato e funzionale.L’area che nascerà sarà pensata non solo come spazio produttivo ma come opportunità concreta per nuove idee imprenditoriali. Per Valerio Porcu, del gruppo di minoranza: «L’auspicio è che le opere possano fungere da volano per lo sviluppo economico e sociale del paese e del territorio».

Il progetto, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, riguarda un’estensione complessiva di oltre 33mila metri quadrati, suddivisi in nove lotti, e prevede opere di urbanizzazione, con aree pedonali, nuove zone verdi e una viabilità riorganizzata dove potranno insediarsi attività industriali e artigianali, imprese di trasformazione, esercizi commerciali e di vendita al dettaglio, oltre a bar e punti di ristoro. Le attività dovranno però rispettare criteri precisi in materia ambientale, acustica e odorigenica, oltre ai parametri di edificabilità previsti.

Soddisfatto il sindaco Gian Luca Atzeni, che evidenzia come «questi 600mila euro ci consentono non solo di ampliare l’offerta con nuovi lotti, ma soprattutto di completare e valorizzare in modo organico l’intera area artigianale del paese. Gli interventi possono trasformarsi in una reale opportunità di crescita per le imprese, per l’occupazione e l’ampliamento dei servizi alla popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA