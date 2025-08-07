Una nuova ambulanza per la Misericordia 

È sbarcata ieri mattina al porto di Cagliari la nuova ambulanza della Misericordia di Assemini. Il presidente Vincenzo Ricciardi, insieme ad altri volontari, è andato in Campania per acquistare il mezzo usato, ma con pochi chilometri e immatricolato di recente: «Non ci saremmo potuti permettere un'ambulanza nuova». Nonostante il parco macchine della Misericordia sia già ampio, la nuova ambulanza è stata necessaria per tenere il servizio Sos attivo: «Almeno due ambulanze devono essere recenti e possedere determinate caratteristiche. Se non l'avessimo acquistata, da settembre non avremmo potuto operare. Inoltre a dicembre scadrà la convenzione con l'Areus e, in attesa di un rinnovo, non abbiamo voluto rischiare un acquisto più dispendioso».

La Misericordia ha recentemente instaurato una collaborazione con il Comune: «Abbiamo ricevuto un finanziamento di 30mila euro all’anno sino al 2027. Prossimi obiettivi? Assumere due volontari, implementare il centro di ascolto e il servizio “Assemini sociale”, offrire il servizio di consegna pasti a domicilio a favore delle persone fragili e attivare il “telesoccorso” per gli anziani». Per assicurare il trasporto di questi ultimi l'associazione lancerà una raccolta fondi con GoFundMe: «Ci occorre un Ducato con requisiti di sicurezza particolari».

RIPRODUZIONE RISERVATA