Una notte nel segno dei vandali  

Sant’Antioco sotto assedio notturno: vandali in azione davanti alla sede del centro commerciale naturale e all’Arena Fenicia. Colonnine divelte, passerelle distrutte e strade disseminate di bottiglie rotte sono il triste risultato di queste incursioni notturne. Nelle ultime notti la cittadina è stata teatro di una serie di gravi atti vandalici. Gruppi di giovani, secondo le prime ricostruzioni, si sono resi protagonisti di scorribande notturne culminate con danneggiamenti a strutture pubbliche e invasioni in aree sensibili della città.

Centro commerciale

Uno degli episodi più gravi si è verificato davanti alla sede del centro commerciale naturale in via Roma. Qui, alcune colonnine di ricarica per biciclette elettriche sono state completamente divelte. Ma non è tutto. I vandali si sono spinti fino all’Arena Fenicia. In quella che appare come una vera e propria invasione notturna, ignoti hanno distrutto passerelle pedonali, lasciando dietro di sé danni materiali che ora richiederanno tempo e risorse per essere riparati. Emerge che tempo prima erano state incendiate le cisterne in plastica sistemate nel terreno sottostante. Le strade adiacenti, al mattino, si presentano in condizioni desolanti: bottiglie di birra rotte, segni evidenti di bivacchi notturni e ulteriori danni alle infrastrutture pubbliche.

L’azione dei vandali

Le modalità con cui agiscono i responsabili fanno pensare a un’azione pianificata: molti indossano cappucci o passamontagna, probabilmente per evitare l’identificazione attraverso le telecamere. L’amministrazione comunale ha già segnalato gli episodi alle forze dell’ordine, che stanno visionando le registrazioni e raccogliendo testimonianze. Intanto, cresce la richiesta da parte della cittadinanza di un maggiore presidio notturno, soprattutto nei punti più sensibili del centro e nelle aree archeologiche. «Rammarico e dispiacere è ciò che provo nell’apprendere queste cose - ha detto il sindaco Ignazio Locci - si tratta di fenomeni che non sono riconducibili alla criminalità vera e propria, ma a veri e propri sfoghi da parte di ragazzi, talvolta identificati dalle forze dell’ordine che, di fronte a questi fenomeni hanno davvero ben pochi strumenti. Sono atti vili e insensati che mi fanno preannunciare che prenderemo provvedimenti immediati». I danni, al momento, sono in fase di quantificazione.

