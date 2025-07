Una notte nel dirupo: in salvo 

È stata ritrovata dopo una notte e una mattina di ricerche Maria Bonaria Onnis, la 73enne originaria di Arbus ma da anni residente a Roma, svanita nel nulla martedì sera.

L’allarme

La donna aveva avuto un incidente sulla via di casa e, bloccata all’interno dell’auto finita in fondo a una scarpata, non è riuscita a chiedere aiuto o liberarsi dalla cintura di sicurezza per poter uscire dall’abitacolo. Per questo non aveva fatto rientro dai familiari che, dopo averla aspettata a lungo, martedì sera hanno dato l’allarme. L’auto è stata individuata ieri all’ora di pranzo dall’elicottero dei vigili del fuoco che ha coordinato le operazioni di recupero a terra. La settantatreenne, al momento del ritrovamento, era incastrata, ferita (per fortuna in maniera non grave) ma cosciente: è stata accompagnata all’ospedale Brotzu di Cagliari dove i medici l’hanno sottoposta a tutti gli esami clinici necessari.

I soccorsi

A dare l’allarme martedì sera erano stati i familiari. La donna – che da anni si è trasferita nella capitale – si trovava a Gutturu ‘e Flumini, sulla Costa Verde, per trascorrere le vacanze estive. Martedì mattina si è diretta ad Arbus per pranzare e trascorrere la giornata con il fratello, ma dopo averlo salutato ed essere salita sulla sua auto non è mai arrivata a casa, sul litorale. Da qui le ricerche che hanno coinvolto i carabinieri della stazione di Arbus e della compagnia di Villacidro, i vigili del fuoco di Sant’Antonio di Santadi e quelli intervenuti da Cagliari con due squadre speciali: una è quella del nucleo cinofilo e l’altra è quella specializzata nelle ricerche con il drone.

Gli accertamenti

Nella tarda mattinata di ieri il ritrovamento: l’auto della signora era volata nella scarpata a un chilometro dall’ingresso del villaggio di Gutturu ‘e Flumini. Una volta recuperata, Maria Bonaria Onnis è stata trasportata all’ospedale Brotzu: appena le sue condizioni saranno migliorate la dinamica dell’incidente potrà essere chiarita meglio.

