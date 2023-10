«Una notte nel bunker sotto le bombe» 

«Siamo al sicuro, ma francamente sono molto preoccupata per quello che sta succedendo». A parlare è una cagliaritana che da anni si è trasferita in Israele, dove vive insieme al marito. La guerra è arrivata a sorpresa anche nella città dove vivono, a pochi chilometri da Tel Aviv. «Non pubblicate i nostri nomi, per favore», dice la coppia. Nelle orecchie hanno ancora il suono delle sirene, controllano continuamente un sito in cui viene segnalata ogni allerta. Sabato sono stati colpiti alcuni palazzi vicini alla loro casa. «È successo a quindici metri da qui, siamo corsi nel nostro bunker. Abbiamo trascorso una brutta notte ma ora stiamo bene», aggiunge il marito, che lavora in una compagnia che si occupa di sicurezza. «Nella città dove viviamo non è così normale subire bombardamenti, solitamente qui siamo tranquilli anche se non siamo così lontani da Tel Aviv».

La paura però non deve prendere il sopravvento: «A parte lo spavento iniziale, non siamo intenzionati a cedere al terrorismo, non faremo il loro gioco. Oggi siamo andati regolarmente al parco, la vita deve continuare. Se ci comportiamo come se avessimo paura, vinceranno loro».

Certo, le notizie che arrivano in queste ore non sono rassicuranti: «Hanno ucciso e rapito decine di persone che hanno avuto la sfortunata idea di andare a un festival musicale. È pazzesco».

