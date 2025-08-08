Una notte magica di funk e disco 

Un tuffo nel groove degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con la miscela esplosiva di musica disco, funk, soul e rhythm and blues degli Earth Wind & Fire Experience, in concerto in Sardegna per tre imperdibili date inserite nel cartellone di “Viva Live”: lunedì 11 agosto alla Fiera di Cagliari; mercoledì 13 a Lo Quarter ad Alghero e il giorno successivo al Parco dei Suoni di Riola Sardo. E si preannunciano tre serate particolarmente calde e movimentate, con questa band che riporta sul palco tutti i grandi successi della formazione fondata dal leggendario Al McKay, vincitore di sei Grammy Awards.

Gli appuntamenti

Prima data lunedì prossimo (info biglietti su sardiniaticket) a Cagliari, nell’Arena Fiera di viale Diaz, con l’energia degli Earth Wind & Fire Experience by Al McKay, che ci faranno ballare con le hit immortali “September”, “Let’s Groove”, “Boogie Wonderland”, fino ai nuovi arrangiamenti live. Sul palco la magia di una delle band più amate di sempre, grazie a tredici musicisti d’eccezione. Diretta da Gregory Moore alla chitarra, la formazione include Michael Harris alla tromba (anche lui componente originale della famosa sezione fiati Phoenix Horns), alcuni ex componenti di gruppi iconici come i Tower of Power e i Doobie Brothers, e la voce principale di Tim Owens. Completano la band una sezione fiati travolgente e tre coriste di grande talento. E sarà una festa tutta da godere, in un’epoca in cui molti gruppi si affidano a tracce preregistrate, con una performance completamente dal vivo, per rivivere lo spirito di una delle band più influenti di tutti i tempi.

La partecipazione

In occasione della prima data, e grazie al sostegno del Comune di Cagliari e al progetto “Cagliari dal Vivo”, Jazz in Sardegna, che organizza il tour assieme a Sardegna Concerti, ha lanciato una serie di azioni volte a favorire la partecipazione ai grandi concerti dal vivo anche per chi abita nei quartieri lontani dal centro storico, con particolare attenzione alle fasce più fragili. Obiettivo: abbattere le barriere e rendere la cultura accessibile a tutti, trasformando il concerto in un’occasione di incontro e condivisione.

Per questo concerto infatti, cento biglietti omaggio sono già stati “nascosti” in punti strategici dei quartieri periferici cittadini: per trovarli basta seguire gli indizi lasciati sui canali social di Instagram e Facebook (@jazzinsardegna) e partecipare a una sorta di “caccia al tesoro” a distanza. Chi dovesse trovare un biglietto e può permettersi di acquistarlo, è invitato a compiere un gesto di condivisione e regalarlo a qualcuno che altrimenti non potrebbe vivere questa bellissima esperienza. (red. spet.)

