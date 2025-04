Una notte in poltrona sul traghetto costa 485 euro 

Se ci si ferma a leggere, sembra di essere già in vacanza: “Viaggia in tutto relax verso la Sardegna con i traghetti Tirrenia e scopri le acque limpide e cristalline dai colori smeraldo e turchese e la sabbia bianca finissima”, scrive nel sito la compagnia navale. Che gentilmente ricorda: “Ma la Sardegna non è solo mare: le zone interne, aspre e montuose, offrono l’occasione imperdibile di escursioni naturalistiche indimenticabili e ospitano importanti culture del passato: dai megalitici nuraghi alle tombe delle fate, alle domus de Janas”. E via dicendo.

Tutto bello. Ma la vera sorpresa arriva quando scopri che per raggiungere il Paradiso oltre il Tirreno devi espiare alcune pene: viaggio in ponte, perché a seconda del giorno e dell’orario non c’è manco una cabina a disposizione. E pure i menù per la colazione, o quello della cena con primo e secondo piatto o uno solo, li puoi solo assaporare col pensiero. Finiti anche loro. Così, se le richieste per l’Isola durante le vicinissime festività pasquali non mancano, capita che ancora una volta i collegamenti mostrino i soliti limiti: in cielo, ed evidentemente anche via mare. Se si decide di partire da Civitavecchia, domani, per raggiungere Cagliari l’unica opzione disponibile è in poltrona. Lo stesso destino impietoso attende chi decide di puntare su Arbatax, stessa data di arrivo, con ripartenza il 29: tragitto inverso, ma sempre in poltrona. Un disagio che a una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini, più auto, costa 485 euro e qualche centesimo con la Grimaldi.

Decisamente ridotte le alternative anche per il rientro a Livorno da Olbia: il 26 si può scegliere solo tra poltrona, poltrona business o Junior suite con tre letti. Solo poltrona per chi, dopo aver ammirato le bellezze dell’Isola, probabilmente le dimenticherà non appena si accomoderà forzatamente in poltrona per far rientro a Civitavecchia il 25. Niente cabina neanche sulla Moby Genova-Olbia con imbarco oggi alle 19,30, stessa sorte ingrata sulla tratta Genova-Porto Torres, sulla Tirrenia delle 20,30. Cosi, se questa Pasqua alta segna l’inizio della stagione estiva sarda, forse la partenza non è delle migliori.

