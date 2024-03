Una notte di torture per un litigio 

Benevento. Volevano risolvere pacificamente un litigio, si sono trovati al centro di una notte di terrore, vittime di torture, vessazioni, trattamenti degradanti. Colpi con sedie e manganelli, accoltellati, costretti a pulire il loro stesso sangue. È avvenuto una notte dello scorso dicembre, le vittime sono due ventenni ed un minorenne. Ieri per quelle violenze i carabinieri hanno arrestato quattro uomini. L’indagine è scattata dopo un controllo a un’auto. A bordo c’erano due uomini, un 52enne e un 22enne, e nel retro un ventenne con il volto pieno di ferite. I militari non hanno creduto alla versione che è stata fornita e sono andati a fondo fino a ricostruire la notte di violenza.

Costretto ad abbaiare

I tre ragazzi, tutti di San Leucio del Sannio, erano andati a Benevento, al rione Libertà, per un chiarimento dopo una lite avuta con dei coetanei. Ad aspettarli hanno trovato quattro uomini, anche un padre ed un figlio, che li hanno sequestrati, picchiati, torturati. Due di loro per diverse ore, nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, sono stati percossi ripetutamente con calci alla testa, con le sedie e il manganello, feriti con il coltello e sottoposti ad ulteriori angherie. Uno dei giovani ha perso conoscenza, appena si è ripreso gli hanno ordinato di muoversi carponi sul pavimento e di abbaiare mentre continuavano a prenderlo a calci. Ai ragazzi sono stati sottratti i cellulari e l’auto e sono stati costretti a prelevare soldi da sportelli bancomat.

L’adulto in cella

Il giudice per le indagini preliminari, condividendo la richiesta della Procura, ha emesso le misure cautelari eseguite ieri in considerazione della estrema gravità dei fatti e del pericolo di reiterazione di reati. Per i tre più giovani ha disposto il braccialetto elettronico mentre l’uomo, che vive nell’appartamento dove sono avvenute le torture e ha precedenti, è in carcere. Il sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace, ha detto di essere «rimasto semplicemente sconcertato nell’apprendere i dettagli di cronaca di una orribile vicenda che ha coinvolto, come vittime, tre giovani della mia comunità. A loro la solidarietà e la vicinanza di tutta l’amministrazione. Le accuse mosse agli indagati sono gravissime e, se confermate dalle vicende processuali, non posso che confidare in pene esemplari».

