Una notte di fuoco a Sennutu, fiamme vicino alle case 

Le fiamme hanno lambito proprietà private all’interno delle quali insistono abitazioni. L’inferno di fuoco, durante la notte tra domenica e ieri, ha provocato panico e tensione a Sennutu, località tra Monte Terli e la strada che porta alla spiaggia de S’Orologiu. I residenti sono stato svegliati di soprassalto dai rumori di scoppio, provocati dalla rapida combustione della vegetazione secca e dell’accumulo di rifiuti. I venti, che dalla mezzanotte hanno soffiato con insistenza dal quadrante nord-ovest, hanno sospinto le fiamme bruciando sterpaglie e canneti. L’allarme è scattato a notte fonda, con una chiamata al centralino dei vigili del fuoco del comando di Nuoro da cui è stata trasmessa la segnalazione alle squadre in servizio al distaccamento di Tortolì.

Il personale del 115 ha raggiunto la zona e ha dovuto lavorare per alcune ore prima di riuscire a domare le fiamme e di completare le operazioni di bonifica. Notte in bianco per chi risiede in quella zona. In tanti hanno attivato gli impianti di irrigazione per bagnare il terreno e proteggere le proprietà, minacciate dal fuoco. Quasi certamente si è trattato di un rogo doloso, soprattutto alla luce dell’orario in cui è stato appiccato. Non è la prima volta che le zone periferiche della cittadina restino ostaggio delle fiamme nelle ore notturne. Due anni fa, gli incendiari erano entrati in azione ai piedi della collina di Monte Attu dove vigili del fuoco e forze dell’ordine avevano dovuto sgomberare alcune abitazioni. (ro. se.)

