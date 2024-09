Una notte di battaglia contro il fuoco 

Dodici ore di lotta contro il fuoco. Tanto è durato l’intervento per domare il rogo, di probabile origine dolosa, che ha bruciato venti ettari di macchia mediterranea tra i territori di Jerzu e Cardedu. Quella tra lunedì e ieri è stata una notte di apprensione tra le comunità che, sebbene il fuoco fosse a debita distanza dai centri abitati, correndo sulla cresta del monte, ha tenuto tutti col fiato sospeso per la presenza di forti raffiche di maestrale. Una notte insonne in una landa impervia, oltre le vigne.

La direzione territoriale della Forestale ha avviato le indagini per individuare eventuali responsabili dell’incendio, che dalle campagne di Jerzu ha raggiunto la parte alta del territorio di Cardedu.

Notte di fuoco

L’emergenza è scattata intorno alle 21.30 di lunedì. Le fiamme sono divampate a Is Paganus, nel territorio di Jerzu, per poi attraversare vaste aree in direzione Cardedu e raggiungere la cresta del Monte Ferru. Impossibile, durante la notte, il decollo dei mezzi aerei: il fronte è stato monitorato dalle squadre a terra che, però, non sono potute intervenire perché la zona è piuttosto impervia e non ci sono sentieri per raggiungerla in maniera efficace.

Sul posto hanno operato le squadre della forestale di Jerzu, gli agenti del Gauf (Gruppo di analisi e uso del fuoco) dalla base di San Cosimo (Lanusei), i volontari dell’Ekoclub di Bari Sardo, i vigili del fuoco di Lanusei e due equipaggi di Forestas. In più, alle prime luci dell’alba di ieri, dalla centrale operativa regionale del Corpo Forestale hanno disposto l’intervento di due Canadair, provenienti dalla base di Olbia, e di due elicotteri, provenienti da San Cosimo e Fenosu. Un ampio dispiegamento di forze che ha avuto la meglio sull’incendio nel primo pomeriggio di ieri, quando sono cominciate le operazioni di bonifica.

Il sindaco

A causa delle siccità che sta colpendo l’Ogliastra, sui 200 mila metri quadri di superficie attraversata era presente una enorme quantità di vegetazione secca. Lunedì sera Carlo Lai, sindaco di Jerzu, ha seguito in prima persona le fasi iniziali delle operazioni. «È stata da subito Molto efficace la macchina dell’antincendio. L’area – ha detto il primo cittadino – è stata subito presidiata da uomini e donne della Forestale, con un monitoraggio costante per tutta la notte. Ma è stato complessivamente un eccellente di tutte le altre forze in campo».

RIPRODUZIONE RISERVATA