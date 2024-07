Una notte d’arte nel centro storico 

Questa sera a Lanusei va in scena “Notte d’arte”, la seconda serata della kermesse di “Non solo mare”, organizzata dal centro commerciale naturale Le Falere. Talentuosi artisti locali, tra pittori e scultori, esporranno le loro opere e realizzeranno nuovi pezzi dal vivo, spiegando le tecniche di lavorazione e progettazione con intrattenimento e musica dal vivo de Los Trallalleros, track food ed espositori. Venerdì prossimo, lo sport ritorna ad invadere il centro storico. Le associazioni sportive lanuseine e ogliastrine si esibiranno nella pratica della loro disciplina, dagli scacchi al tennistavolo, dalla pallavolo al calcio, fino alla vela e all’arrampicata. Per il 26 luglio, invece, ci sarà uno spettacolo di artisti di strada. L’ immancabile “Borgo di birra” sarà il 2 agosto, con presenti i principali birrifici ogliastrini accompagnati dalla gastronomia dei truck food locali. Novità di questa edizione, la “Notte Nuragica” del 9 agosto, in collaborazione con il Nur Archepark e l’artista Andrea Loddo e la “Wind and Jazz Night”, la serata di degustazione dedicata ai produttori vitivinicoli e alla musica jazz, del 16 agosto. Segue, la notte Rock e, in chiusura, la “Notte in Rosa”: serata di sensibilizzazione, con dress code rosa, per il punto nascita ogliastrino. «Il programma per l’estate – commenta Federico Pili, presidente del Ccn Lew Falere - è ben articolato e vario. Sono eventi che vivacizzano il centro storico creando un ambiente intimo e una bella passeggiata, con molta attenzione alle eccellenze locali».



