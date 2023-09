Una notte da vivere in bianco 

Qualche occasione nei negozi del centro, accompagnata da buona musica, divertimento per tutte le età, e tanta cultura. Con quel pizzico di street food offerto dai locali nuoresi che renderà la serata un appuntamento da non perdere. È tutto pronto per l’edizione 2023 della Notte bianca, domani nelle vie e piazze del centro.

Mille e un’idea

La Notte bianca ritorna con un format rivisto. «Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere tutti con un avviso ad associazioni e commercianti. Un bando di idee per non affidare l’organizzazione ad un unico soggetto», spiega l’assessora Grazia Mele ieri mattina in piazza Satta durante la presentazione dell’iniziativa al fianco di una rappresentanza degli esercizi commerciali e associazioni coinvolte. È nata una manifestazione tra Seuna, via La Marmora e l’antica via Majore con musica, intrattenimento e giochi per bambini, eventi per giovani e adulti ed esposizioni artigianali che animeranno la città. Sono più di cento, tra attività commerciali, enti, associazioni e imprese, ad aver presentato le loro proposte. La quasi totalità dei negozi che si affacciano sul corso Garibaldi e via La Marmora hanno aderito alla manifestazione e, dove lo consente lo spazio, gli esercenti faranno lo “sbaracco” esponendo la merce all’esterno e proponendo ai clienti nuove collezioni e promozioni speciali.

Musei

Sarà l’occasione per visitare i musei tra cultura e arte. Il Man prolungherà l’apertura fino alle 21 per la visita alle mostre “Matisse. Metamorfosi”, “100mila stelle. Maria Lai e Jorge Eielson” e il progetto “Mi chiamo Olympia”. L’Isre lascerà i suoi musei aperti sino alle 24 da visitare con un ticket cumulativo di 5 euro. Alle 19 nel giardino dell’Archeologico sarà proposto “I siti dentro il museo – In volo sui monumenti della Barbagia” con Agostino Cicalò, Gianluca Secci, Manuela Puddu, Salvatore Cubeddu e Fabio Ortu. L’evento, organizzato in collaborazione con il Man, sarà presentato da Stefano Giuliani e Chiara Gatti. Da Spazio Ilisso (aperto fino alle 24) alle 18.30 il musicista Enzo Favata dialogherà con l’architetto Antonello Cuccu nell’ambito della retrospettiva sull’artista Tonino Casula.

Holi colors

Nel giardino della Satta si potrà osservare il cielo attraverso i telescopi dell’Associazione astronomica nuorese o ascoltare racconti sulle stelle e su mitologia delle costellazioni. Al Corso via alla passeggiata. «I commercianti esporranno all’esterno dei locali con sconti dedicati - spiega Chiara Gambioli - ci saranno hobbisti e animazione per bimbi». Seuna vuole ricordare la sua centralità. «Apriremo con visite guidate alla vecchia chiesa de Le Grazie e offriremo musica, spettacoli di break dance e writers itineranti e altro», spiega Luca Cossu. Idem in via La Marmora. Ai Giardini festa con schiuma party e Holi colors. Due gli eventi, ore 19 e 22, poi dj e musica. I punti ristoro saranno solo a cura degli esercizi commerciali. Le vie saranno chiuse alle auto dalle 19.

