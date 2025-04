Una notte da dentro o fuori 

Una serata da dentro o fuori. Questa sera alle 21, nella palestra di Monte Mix ancora una volta sold out, la Confelici Cagliari si gioca un pezzo importante di stagione contro la Logimatic Group Ozzano nella penultima giornata della Poule Gold della Serie B Interregionale.

Occasione importante

L’Esperia ha un solo obiettivo: vincere. I rossoblù, attualmente ottavi con 18 punti (in coabitazione con Bramante Pesaro e Amatori Pescara), sono in piena corsa per un posto nei playoff ma il margine d’errore è pressoché nullo. Anche perché l’ultimo turno li vedrà impegnati in trasferta sul campo della capolista Matelica, ancora affamata di risultati.

Ozzano, invece, viaggia due lunghezze più su a quota 20 e ha tra le mani un vero match point per blindare la post-season. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: i bolognesi sono stati travolti a Roma dalla Stella Azzurra (88-61), Cagliari ha sfiorato l’impresa a Recanati cedendo solo di misura (69-68), con l’assenza pesante di Bartolozzi e Nicola Manca (infortunatisi nel riscaldamento) e un finale concitato segnato da un probabile mancato fischio sulla tripla tentata allo scadere di Giordano. «È stata una gara complicata», sostiene il playmaker Luigi Cabriolu, «Bartolozzi e Manca si sono fatti male nel riscaldamento e ci sarebbero serviti per contrastare la loro fisicità. Nonostante tutto siamo riusciti a tornare a -1, ma nei possessi finali loro sono stati bravi a tenerci a distanza».

A caccia di riscatto

Il ko nelle Marche ha interrotto una striscia di tre successi consecutivi che aveva riacceso l’entusiasmo dopo le cinque sconfitte nelle prime sei gare del girone d’andata. Ora serve un ultimo sforzo, in una sfida che ha anche il sapore della rivincita: all’andata, il 12 marzo, Ozzano travolse l’Esperia 97-68 con un devastante parziale di 24-9 nel terzo quarto. La partita probabilmente peggiore dei rossoblu in stagione.

«Fu un caso», continua Cabriolu, «noi arrivavamo da un impegno nel weekend, loro avevano riposato ed erano molto più freschi. Sbagliammo tanto, complice un atteggiamento troppo molle. Stavolta vogliamo una partita diversa: speriamo di recuperare Bartolozzi e Manca, sarà fondamentale essere più intensi e fisici, soprattutto in difesa». Ribaltare la differenza canestri dell’andata appare proibitivo ma Ozzano, che può contare su giocatori esperti come Alessandro Piazza, Riccardo Cortese e Joel Myers, figlio della leggenda azzurra Carlton, dovrà comunque fare i conti con una Monte Mixi caldissima e una squadra che vuole giocarsi il tutto per tutto.



