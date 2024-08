Una notte ad Assolo: Sonos in cumpanzia e musica tra le stelle  

Le tradizioni della Sicilia e della Sardegna si sono incontrate ad Assolo grazie alla rassegna organizzata da Palazzo d’Inverno. Dopo l’avvio l’8 agosto con il concerto “Dalla Sardegna alla Sicilia - Un viaggio nella musica d’autore” la seconda tappa è per sabato prossimo con un doppio appuntamento.

Primo concerto

Per la manifestazione Arrogliu de Austu si parte, dunque, alle 21 a Casa Fanari con “Musica tra le stelle” con Gianluca Podda (chitarra e cori), Giusy Murgia Onnis (voce) e Enrico Atzeni (tastiere e cori). L’eclettico trio propone un concerto musicale - poetico, tra suggestivi brani e delicate atmosfere per emozionare e far sognare il pubblico. Da sempre, il firmamento notturno ha ispirato gli artisti, che hanno trovato nelle stelle un riflesso delle emozioni umane, un incrocio magico di desideri, speranze e occasionali momenti di solitudine. In questo concerto, la musica si proietta verso un futuro ancora ignoto, ma luminoso come un astro nel cielo notturno. Le melodie avvolgenti e le parole evocative dei grandi artisti della canzone italiana diventano i compagni di viaggio, guidando il pubblico attraverso le infinite distese celesti.

Gran finale

Alle 22,30 ci si sposta nella piazza fronte Chiesa per una chiusura di serata tutta dedicata alla tradizione sarda con “Sonos in cumpanzia”. Protagonisti Gianni Sagheddu da Dorgali: cantautore, chitarra, pipiolu (flauto di canna) e voce; Franco Corrias da Orgosolo: voce solista del tenores orgolese, armonica a bocca, trunfa, e organetto diatonico; Pietro Tanda da Sarule: compositore, organetto diatonico, fisarmonica, sax soprano, tastiere e voce; Michele Deiana da Quartu Sant’Elena: launeddas, elettroneddas, solittu (flauto di canna) e trunfa; Alessandro Castellano da San Sperate: batteria, cajon e percussioni varie. Nel progetto “Sonos In Cumpanzia" sono presenti volutamente, diversi strumenti e generi musicali. Lo scopo è quello di partire dalle nostre radici culturali, per ricercare sonorità differenti che stimolino la nostra fantasia, in un crescendo di melodie insolite nella tradizione sarda. Il repertorio eseguito prevede un repertorio tradizionale per coinvolgere il pubblico nel tipico ballu tundu che unisce le nostre comunità nelle occasioni festive.

