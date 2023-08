«Una notizia atroce, siamo sotto shock» 

La città di Assemini è sotto shock per la morte di Giacomo Puddu, il giovane operaio di 23 anni che ha perso la vita in un incidente stradale ieri lungo la Provinciale 92 a Macchiareddu, mentre rientrava a casa a bordo del suo scooter al termine di una giornata di lavoro.

«La notizia che non vorresti mai ricevere e dare», ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Assemini Mario Puddu, al telefono visibilmente commosso: «Non ci sono parole in questo momento, non riesco neppure a immaginare il dolore che stanno vivendo la fidanzata, i genitori, gli amici più cari di un giovane così benvoluto. Posso soltanto mandare un mio abbraccio a chi sta soffrendo per questa dolorosissima perdita, davvero non riesco a esprimere compiutamente il mio stato d’animo in questo momento».

La famiglia di Giacomo Puddu abita nelle case popolari di via Carife, in pieno centro ad Assemini. La notizia ha scosso i vicini, che hanno preferito il silenzio davanti al dolore dei familiari. Qualcuno, che ha preferito restare anonimo, ha ricordato Giacomo come «un ragazzo solare, sempre sorridente, appassionato di sport, tifoso del Milan e del Cagliari, un grande lavoratore che ha cercato sempre di aiutare la famiglia e di proseguire gli studi. Davvero una grande perdita per tutta la comunità di Assemini».

