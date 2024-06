Una norma per silurare il presidente del Consiglio 

Come era prevedibile si è consumato l’ultimo strappo tra il gruppo che sostiene il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris e la minoranza. Sullo sfondo l’inserimento nel documento delle linee guida che regola le attività assembleare della possibilità di sfiduciare la figura del presidente del consiglio comunale. Una scelta che rientra nella strategia, già palesata dalla maggioranza, di rimuovere dal suo incarico l’attuale presidente Marco Carta, consigliere eletto nella lista del primo cittadino ma poi passato all’opposizione perché in forte disaccordo con i suoi ex alleati. Per il sindaco e i suoi sostenitori, Carta da quel momento avrebbe cambiato decisamente atteggiamento, schierandosi apertamente con le minoranze invece di garantire la rappresentanza di tutto il consiglio comunale. Accuse che il diretto interessato rigetta con forza: «Ci tengo a precisare – commenta Carta – che ho sempre svolto, e continuerò a farlo, il mio ruolo con serietà, mettendo sempre al primo posto gli interessi della comunità». Due giorni fa l’emendamento di minoranza, bocciato dalla controparte, di prevedere il voto favorevole di 2 terzi dell’assemblea per far passare il provvedimento specifico. «Noi non ci sentiamo più rappresentati da questo presidente - afferma il sindaco Gian Luigi Farris – in aperta contrapposizione nei nostri confronti». (f. u.)

