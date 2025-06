Una No profit per ricordare l’amico scomparso 

A due settimane dalla scomparsa di Mariano Peddio, 52 anni, scomparso in un incidente nella sua casa di Tonara, un gruppo di amici del docente e personal trainer desulese, hanno deciso di raccoglierne il testimone, dando vita ad una no profit.

È attesa infatti per le prossime ore, la nascita della “Mariano Peddio - Centro Fitness - Millenium Asd” che anticipa l’inaugurazione di una nuova palestra, per i prossimi mesi a Tonara, dove Peddio risiedeva, facendo la spola col paese natale, in cui gestiva un’analoga attività.

Promotori dell’iniziativa gli imprenditori locali Emilio Porru e Simone Sau insieme all’aritzese Marco Secci, legati a Peddio da un indissolubile legame: «La scomparsa di Mariano - racconta commosso Emilio Porru - ha lasciato in ognuno di noi, cresciuti con i suoi insegnamenti, un dolore immenso. Abbiamo deciso di fare in modo che tutto ciò che Mariano aveva costruito con grandi sacrifici non andasse perduto».Da qui, la scelta di dare forma ad una palestra no profit, in costruzione al centro del paese: «Per ragioni logistiche non ci è stato possibile poter continuare l’attività di Desulo - dice Porru - e di comune accordo con i familiari e la compagna Alessia, abbiamo pensato di realizzare a Tonara un luogo che continuasse a divulgare i suoi valori sportivi». (g. i. o.)

