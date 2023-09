Una ninna nanna per Chiara 

Luminosa come un fiore di primavera. «Crara e lughente, che frore de beranu», canta il coro Bachis Sulis di Aritzo. E sulla dolce e tragica ninna nanna, il pensiero va a Chiara «una rosa che stava sbocciando», sussurra il papà Piero Carta. Alla tredicenne, uccisa a febbraio scorso dalla mamma, il maestro Michele Turnu ha voluto dedicare una canzone in sardo. Parole toccanti fra una sofferenza indicibile per la perdita di una figlia, l'amore e la speranza che adesso «sia in pace con Dio».

L’omaggio

Direttore artistico di diverse corali, Michele Turnu è prima di tutto un papà. E l’idea di comporre una canzone per Chiara nasce nel cuore di un genitore che si è immedesimato nel dramma che ha sconvolto tutti. «Ho una figlia dell’età di Chiara e quella tragedia mi colpì molto – spiega il maestro del coro – così mi ha sempre colpito la forza del papà». Ed ecco il desiderio di ricordare Chiara con una «ninna nanna tragica in cui c’è tutto il dolore di un babbo che ha perso il suo tesoro – spiega – e nella parte centrale i bassi vanno molto giù per rendere il decadimento umano». C’è poi l’auspicio perché possa riposare nella braccia sicure di Dio «le uniche che possano sostituire quelle di un papà. Infine il bacio al cielo, la speranza dei sonni d’oro». la canzone è stata eseguita per la prima volta domenica scorsa al festival di Aritzo, un'esibizione commovente e toccante.

Le emozioni

«Il coro di Aritzo il maestro Michele Turnu hanno avuto un pensiero bellissimo per Chiara e per tutte le persone che la amano» commenta Piero Carta. La ragazzina è entrata nel cuore di tutti, domenica scorsa a Silì è stata celebrata una messa proprio in sua memoria. «Sentivo l’esigenza di fare qualcosa per lei – spiega – e così, in accordo con il parroco don Antonello, ho pensato a una messa aperta a tutti, volevo che le amichette, le compagne di classe potessero ricordarla tutte insieme».

Il dolore

Piero Carta, agente della polizia locale di Oristano, da subito ha dato prova di grande coraggio e forza. «Soffro tutti i giorni, è davvero pesantissimo ma cerco di andare avanti anche per Chiara» confessa proprio mentre si trova al cimitero dove, da sette mesi, va ogni santo giorno. «Stava diventando una donna – ricorda – aveva tante ambizioni e sogni che purtroppo non potrà mai realizzare».

Il progetto Chiara

La vita della tredicenne è stata spezzata ma il papà è deciso a fare il possibile perché venga sempre ricordata e soprattutto per cercare di evitare altre tragedie simili. «A me restano i ricordi, l’amore che ho sempre provato e che continuo a provare per lei e poi la voglia di aiutare gli altri – assicura – Vorrei fare qualcosa di concreto per i ragazzi, questo è l’unico modo per onorare la mia bambina». E a breve partirà il “Progetto Chiara”, nato in collaborazione con la garante regionale per l’infanzia e l'adolescenza Carla Puligheddu e con il supporto della Fidapa, e che si rivolge a ragazzi e bambini. «Andremo nelle scuole, cercheremo di parlare e ascoltare le esigenze e gli eventuali problemi degli adolescenti e dei piccoli per prevenire ed evitare simili tragedie. Spesso i ragazzi, ma anche i bambini, vivono situazioni di disagio e malessere, in famiglie fragili e disgregate ma devono sapere che non sono soli».

