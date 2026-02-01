Una ninfa, una dea: Teti è Pasquinucci domani al Massimo 

Domani sera, alle 20.30, nella Sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari, debutta il nuovo allestimento per sala teatrale, “Teti. Una ninfa, una dea” della drammaturga, scrittrice e grecista Giuseppina Norcia. Riadattato dopo la versione dello scorso anno proposta tra gli scavi archeologici di Sant’Eulalia, il secondo appuntamento della rassegna Teatro da Camera della compagnia La Fabbrica Illuminata diretta da Elena Pau, vede sul palco l’attrice cagliaritana nota a Madrid e Barcellona, Roberta Pasquinucci Cocco, che firma anche la regia insieme a Mariano Botindari. Il progetto sonoro è di Matías Cazeaux.

Nella co-produzione La Fabbrica Illuminata – LaSardaproduce (Madrid) il mito diventa spazio di identità e trasformazione: Teti la Nereide, la madre, la metamorfica “figlia del mare” vaga tra cielo e abissi, incontri, fughe e scoperte, tra le declinazioni dell’amore e le ombre di un timore più grande. Una voce sapiente e sofferta irrompe dal racconto mitico e insieme lo capovolge, dà respiro a nuove parole e a genealogie dimenticate in una polifonia che è insieme danza della vita e della memoria. È il monologo di un personaggio poetico, di una ninfa che si interroga sui perché, sull’esistenza e i suoi limiti, sugli interessi che muovono l’universo, e che con amore desidera una vita di bellezza e autenticità.

