Verso la statuetta
30 gennaio 2026

Una New York anni Cinquanta Timothée Chalamet e la scommessa "Marty Supreme"  

Suscitando eco dalla pomposa campagna promozionale fino alle più recenti candidature agli Oscar, “Marty Supreme”, del regista Josh Safdie, è senz’altro la scommessa più alta per Timothée Chalamet nella corsa alla vittoria come attore protagonista. Attraverso un personaggio modellato sulla sua vera personalità, si evidenzia, nell’espressione di una megalomania dirompente, la forza di chi è disposto a tutto pur di realizzare i propri sogni di gloria. Nella New York degli anni ‘50, Marty Mauser aspira a primeggiare nelle competizioni internazionali di ping pong. Nel frattempo, la relazione con Rachel si fa discontinua, assomigliando sempre più a una scomoda distrazione. Nel corso delle tappe in giro per il mondo incontra Kay Stone, un’attrice in declino e moglie del facoltoso Milton Rockwell. Tanto l’ambizione quanto l’intrigo sessuale porteranno Marty ad approfittare di queste nuove conoscenze, ma fino a che punto, con il suo carattere spigoloso, saprà gestire gli ostacoli lungo il percorso? Dal solido accostamento di scrittura ritmata, inquadrature dinamiche e azzeccate scelte musicali, la visione - frenetica e incalzante - mette subito in primo piano il profilo del giovane fuoriclasse. Suscitando emozioni a metà tra il magnetismo e la repulsione, la sua evoluzione mostra un rispecchiamento psicologico in cui - anche solo in minima parte - sarà impossibile non riconoscersi.

Animato da un talento sempre più esplosivo, Chalamet incarna ogni cellula del ruolo e sorprende con non scontate qualità fisiche, confezionando un titolo non sono avvincente, ma soprattutto onesto nel sondare le contraddittorietà della natura umana (g.s.).

