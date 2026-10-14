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Capoterra.
15 ottobre 2026 alle 00:42

Una navetta sino al mercato settimanale 

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Un servizio di trasporto per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso la nuova sede del mercato settimanale di Capoterra in via Siena. Da oggi sarà attiva una navetta realizzata con il bus turistico a disposizione del Comune, pensata soprattutto per gli anziani e per le famiglie che negli anni hanno frequentato il mercato di piazza Liori e che ora potranno raggiungere più facilmente la nuova area. Il servizio sarà operativo ogni giovedì mattina fino al 31 dicembre, con tre corse di andata e ritorno. La prima partenza da piazza Municipio è fissata alle 8,45 con rientro dal mercato alle 9,30. La seconda corsa partirà alle 9,45 con ritorno alle 10,30 mentre la terza partirà alle 10,45 e ripartirà dal mercato alle 11,45.

Il percorso prevede fermate intermedie in piazza Liori, piazza Municipio e nel piazzale del cimitero, con destinazione piazza del Mercato, in via Siena. Un’iniziativa che punta a rendere più accessibile il mercato settimanale e a sostenere la partecipazione dei cittadini a un appuntamento importante per la vita sociale ed economica della comunità.

«Il bus turistico sarà utilizzato anche per altri servizi», spiega il sindaco, Beniamino Garau, «tra cui le escursioni organizzate con il MuLAG alla scoperta delle bellezze del territorio comunale, dalla laguna alle chiese campestri, fino ai luoghi della storia locale e alle risorse ambientali e culturali. Il mezzo sarà inoltre impiegato in occasione di festività, manifestazioni ed eventi, a partire da Monumenti Aperti, in programma domenica prossima». (i. m.)

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