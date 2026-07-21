VaiOnline
Teulada.
22 luglio 2026 alle 00:21

Una navetta per i turisti che soggiornano in paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via da ieri a Teulada un nuovo servizio per la stagione estiva. Si tratta di una navetta gratuita che consentirà ai turisti che soggiornano presso le strutture ricettive del Comune di raggiungere il porticciolo turistico di Teulada e la spiaggia di Porto Tramatzu direttamente dal centro del paese. Il servizio, voluto dal Comune in collaborazione con la cooperativa Sant’Anna, sarà svolto tutti i giorni, domenica compresa, con la spola da piazza Mazzini dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Per usufruirne non occorre alcuna prenotazione, ma basta mostrare la conferma di prenotazione del proprio soggiorno presso una struttura ricettiva del paese direttamente all’autista.

«È un servizio sperimentale - dice il vicesindaco Gian Luca Urru – finanziato attraverso gli introiti dell’imposta di soggiorno: le risorse versate dai turisti vengono reinvestite per migliorare l’accoglienza e la mobilità nel nostro territorio. Partiamo con un progetto contenuto, ma concreto, che vogliamo monitorare e far crescere negli anni».

Soddisfazione anche da parte dell’assessora al Turismo Francesca Bernardini: «La navetta rappresenta un passo concreto per qualificare e rendere più competitiva l’offerta turistica di Teulada. – dice – Il collegamento tra il centro abitato, il porto e Portu Tramatzu migliora l’esperienza degli ospiti, facilita la scoperta del territorio e crea nuove opportunità anche per le attività commerciali e per l’intero sistema locale dell’accoglienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Agenas: tempi lunghi per le prime visite. Cappellacci (FI): tra le 4 Regioni in regressione. Todde: migliorati nella diagnostica

I dati sulle liste d’attesa,  l’Isola peggiora ancora Scontro in Consiglio

Dalla Giunta 3 milioni per l’abbattimento ma la commissione ferma la delibera 
Roberto Murgia
L’evento

L’Isola alla Notte della Taranta

Pierpaolo Vacca di Ovodda e il Tenore Supramonte di Orgosolo alla kermesse 
Simone Loi
Il vertice

Caro energia, 14 miliardi sul tavolo

Ma il Governo deve decidere se usare tutta la flessibilità concessa dall’Ue 
Il caso

«Sugli agenti violenza inaccettabile»

Meloni condanna la piazza di Bologna. Morte di Fakir, «si indaghi con rigore» 
La crisi

Nuova offensiva degli Usa sui dazi

Preoccupati anche i repubblicani americani, la Ue per ora resta in attesa 