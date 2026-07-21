Una navetta per i turisti che soggiornano in paese 

Al via da ieri a Teulada un nuovo servizio per la stagione estiva. Si tratta di una navetta gratuita che consentirà ai turisti che soggiornano presso le strutture ricettive del Comune di raggiungere il porticciolo turistico di Teulada e la spiaggia di Porto Tramatzu direttamente dal centro del paese. Il servizio, voluto dal Comune in collaborazione con la cooperativa Sant’Anna, sarà svolto tutti i giorni, domenica compresa, con la spola da piazza Mazzini dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Per usufruirne non occorre alcuna prenotazione, ma basta mostrare la conferma di prenotazione del proprio soggiorno presso una struttura ricettiva del paese direttamente all’autista.

«È un servizio sperimentale - dice il vicesindaco Gian Luca Urru – finanziato attraverso gli introiti dell’imposta di soggiorno: le risorse versate dai turisti vengono reinvestite per migliorare l’accoglienza e la mobilità nel nostro territorio. Partiamo con un progetto contenuto, ma concreto, che vogliamo monitorare e far crescere negli anni».

Soddisfazione anche da parte dell’assessora al Turismo Francesca Bernardini: «La navetta rappresenta un passo concreto per qualificare e rendere più competitiva l’offerta turistica di Teulada. – dice – Il collegamento tra il centro abitato, il porto e Portu Tramatzu migliora l’esperienza degli ospiti, facilita la scoperta del territorio e crea nuove opportunità anche per le attività commerciali e per l’intero sistema locale dell’accoglienza».

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