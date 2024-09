Una navetta elettrica per i siti culturali 

Siti di interesse culturale e turistico, si punta a incrementare i collegamenti del trasporto urbano con un minibus elettrico. Per tutto il mese di agosto, l’amministrazione comunale di Sant’Antioco ha apportato una riduzione al biglietto e questo ha determinato un aumento delle richieste. «I numeri sono cresciuti anche grazie alla pubblicità e alla promozione che abbiamo attivato per le persone che visitano tutto il parco archeologico - dice l’assessore alla Cultura, Luca Mereu - anche il giro in notturna, durante l’apertura del parco archeologico fino alle 24, è stato molto gradito, abbiamo ricevuto molti complimenti e ringraziamenti dai visitatori che ne hanno usufruito». Il servizio di collegamento è molto gettonato e le premesse lasciavano già intuire che l’offerta sarebbe stata apprezzata. «Nelle giornate speciali di apertura gratuita dei siti, la richiesta è stata molto importante e in quel caso si trattava di concittadini, turisti per un giorno nella propria città - continua Mereu - per il futuro si potrebbe anche immaginare di allargare ad altre realtà del nostro territorio, come ad esempio le Saline». Il sito infatti è stato recentemente aperto alle visite turistiche. ( s. g. )

