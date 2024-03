Una nave russa affondata in Crimea 

Kiev. La Flotta russa del Mar Nero è finita di nuovo nel mirino di Kiev, che ha colpito con successo l’ennesima nave da guerra e che, sulla scia delle veementi polemiche dopo il “leak tedesco”, viene affiancata da Londra nella richiesta a Berlino di fornire i micidiali missili Taurus a lunga gittata. Il bilancio dell’attacco al pattugliatore russo “Sergey Kotov” è di 7 morti e diversi feriti, ha annunciato il portavoce delle forze navali ucraine, Dmytro Pletenchuk. A bordo della nave affondata nelle acque davanti alla Crimea c’era anche un elicottero d’assalto. «La maggior parte dell’equipaggio è riuscita a mettersi in salvo, 50 persone».

L'attacco è stato compiuto con droni marini Magura V5, «la nave ha subito danni ad entrambi i lati di poppa», il costo del pattugliatore di aggirerebbe sui 65 milioni di dollari. «Non ci sono porti sicuri nel Mar Nero per i terroristi russi, e non ce ne sarà nessuno», ha tuonato il leader ucraino Volodymyr Zelensky congratulandosi con i suoi per il successo della missione. Le ultime 24 ore di guerra sono segnate da diverse controffensive ucraine. Mentre la Cpi ha spiccato due mandati di arresto nei confronti di due ufficiali russi per presunti crimini di guerra e contro l’umanità, Mosca afferma di aver respinto numerosi attacchi nell’area di Adviidka. Secondo Mosca il bilancio è di «almeno 500 uccisi» tra le forze nemiche oltre a diversi mezzi corazzati distrutti. Nel complesso, Mosca rivendica l’abbattimento di 160 droni, lanciati contro vari obiettivi nel Donestk. Ed è proprio su queste nuove armi, tanto piccole quanto micidiali, che punta Kiev: quest’anno l’Ucraina produrrà due milioni di droni, ha annunciato la vice ministra per le Industrie strategiche, Hanna Gvozdyar.

