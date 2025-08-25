VaiOnline
Ponza.
26 agosto 2025 alle 00:55

Una nave da crociera con 8.500 passeggeri per ore al largo in avaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ponza. Il fiore all'occhiello della flotta crocieristica di Msc, la World Europa è rimasta ferma per ore in mezzo al mare al largo di Ponza per un guasto ai motori. La nave, lunga quanto tre campi da calcio, era partita domenica da Genova con a bordo 8.585 persone ed era diretta a Napoli. I motori si sono improvvisamente fermati a otto miglia nautiche dall'isola laziale. A causare l'avaria sembrerebbe sia stato un guasto elettrico. La nave è rimasta senza propulsione per quasi dieci ore ma a bordo non ci sono stati problemi particolari per passeggeri ed equipaggio: i servizi essenziali sono stati regolarmente assicurati grazie ai generatori di bordo, anche se era ferma e le sue eliche immobili. Molti dei 6.496 crocieristi, a cui si aggiungono 2.089 membri dell'equipaggio, avrebbero addirittura appreso che i motori dell'imbarcazione avevano un problema dalla tv, mentre qualcuno attraverso i video postati sui social ha lamentato la mancanza di acqua a bordo.

La segnalazione alla Guardia costiera è arrivata alle 7.25, ma il guasto si sarebbe verificato ore prima. Sono stati fatti partire due rimorchiatori: uno da Gioia Tauro e l'altro da Napoli, e l'elicottero Nemo ha sorvolato l'imbarcazione con i suoi 20 ponti e le sue 2.600 cabine. Un gigante del mare lungo oltre 333 metri, largo 47 metri ed alto 68 metri, per un peso di 215.863 tonnellate.

La Msc World Europa è stata costruita nei cantieri navali di Chantiers de l'Atlantique a Saint Nazaire, in Francia, e ha iniziato la sua attività il 20 dicembre 2022 con un viaggio di 9 giorni nel Qatar.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi

Il piccolo sarebbe scivolato  tra la sua culla e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile»

Impossibile partire dai tre scali sardi Nessun volo aggiuntivo fino a settembre 
Luca Mascia
Cronaca

Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice»

Sindaco e parroco guidano la rivolta: temiamo le infiltrazioni criminali 
Paolo Carta
Regionali

Caso Decaro, in campo Schlein

Vertice per sminare il veto del candidato governatore su Emiliano e Vendola 
il giallo

Cadavere con la maschera antigas

Mistero sulla fine di un 27enne, forse vittima di una sfida sui social network 