Una “Musical night” per migliaia di cuori 

I grandi musical tra emozioni, musica e solidarietà. Questo è stato “Musical night”, lo spettacolo andato mercoledì sera in scena al Teatro Massimo di Cagliari, nato dalla collaborazione tra le compagnie teatrali Il Mosaico, Phoenix e Divadlo e il coro gospel Black Soul.

Da “Annie” a “Hercules”, da “Sister Act” a “Mamma Mia!”, passando per “The Greatest Showman” e “Jesus Christ Superstar”, lo spettacolo ha proposto un ricco e variopinto carosello di canzoni, coreografie e interpretazioni, frutto di un lungo lavoro collettivo. Più di 170 artisti, tra attori, corpo di ballo, coro e orchestra, hanno contribuito alla realizzazione di uno spettacolo interamente suonato e cantato dal vivo. Un lavoro encomiabile dietro l’impegno delle tre compagnie che sono riuscite nell’intento di portare i grandi classici del musical davanti a una sala piena. Lo spettacolo ha avuto il pregio di unire tutte le generazioni, coinvolgendo anche i più piccoli grazie al tributo al musical “Annie”. Nonostante la tenera età, i bambini sono riusciti ad avere il polso del palco quanto gli adulti, dimostrando un grande lavoro di seria preparazione dietro lo spettacolo.

Oltre all'intrattenimento, il sociale: i proventi contribuiranno a finanziare progetti di solidarietà ed educazione rivolti ai giovani, in Italia e all'estero, in collaborazione con i Salesiani. Al termine, il pubblico ha tributato agli artisti un lungo applauso, riconoscendo l'impegno e la passione di un progetto capace di emozionare e ricordare che continuare a credere nei propri sogni fa la differenza.

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