Una mostra sulle chiesette in miniatura 

Paolo Mereu, un hobbista di Sinnai, ogni anno arricchisce il suo laboratorio di nuove opere d’arte, proponendole anche al pubblico attraverso diverse mostre. Lo sta facendo anche in questi giorni in occasione della festa di Santa Vittoria che si concluderà lunedì.

Lavorando i materiali (legno in particolare), Paolo Mereu ha creato in miniature di tutte le chiese di Sinnai. E ancora il cocchio di Sant'Elena, is traccas di Sant'Efisio, la carrozza della regina d'Inghilterra, il carretto siciliano, i casotti del Poetto. Ma anche la bara di Papa Francesco e l’immagine di Papa Leone. E, poi, modelli di sedie sempre in miniatura e tante altre riproduzioni che si possono ammirare sino a lunedì nella mostra allestita nella chiesa di Santa Vittoria curata in collaborazione con l’Università della Terza età. (r. s.)

