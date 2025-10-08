VaiOnline
Vallermosa
09 ottobre 2025 alle 00:39

Una mostra  sull’Arma  dei carabinieri 

La storia dell’Arma dei carabinieri rivive a Vallermosa attraverso una collezione di pezzi storici che Mario Petrini, luogotenente in congedo nonché cavaliere della Repubblica, ha raccolto nel corso della sua lunga carriera. Originario della provincia di Rieti, Petrini ha scelto Vallermosa, dove in passato ha prestato servizio, come luogo per allestire il suo piccolo museo: nei locali di via Lamarmora sono conservate divise, moto, biciclette, documenti e tanto altro materiale che ripercorre la storia dei carabinieri dal periodo interbellico fino ai giorni nostri.

La mostra si potrà visitare il 18 e 19 ottobre, in occasione della manifestazione “Sapori d’autunno”.

«La scorsa edizione abbiamo ricevuto oltre quattromila visitatori», spiega Petrini: «Stavolta, grazie a tre ex carabinieri che mi aiutano in quest’impresa, l’esposizione sarà molto più ricca e in futuro conto di renderla permanente. Ora, durante l’anno, si può visitare solo su richiesta».

