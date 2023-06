Una mostra sui grani sardi  

Nuova mostra a Casa Ofelia. In contemporanea al laboratorio di panificazione, apre “Grani che nascono in Sardegna e agro biodiversità vegetale”. La mostra gratuita sarà a cura di Agris e sarà aperta dalle 16 di sabato e per tutta domenica. «La filiera cerealicola è un comparto in evoluzione e la mostra vuole dare il giusto risalto ad un settore dal grande valore afflitto dagli elevati costi di produzione che necessitano di politiche per la produzione primaria», spiega Roberta Recchia, assessora alle attività produttive. (g. l. p.)

