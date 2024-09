Una mostra sui diritti delle donne 

Volti sorridenti, arrabbiati, coraggiosi delle donne che lottano per far valere i loro diritti. Sono immortalati nelle foto della mostra “Donne, una lotta senza tempo”. Nel chiostro dell’ex convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, è stata inaugurata e sarà aperta fino al 9 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, organizzata dall’associazione culturale Labor con la Cgil con The social Gallery, la Regione, il Comune e la Fondazione di Sardegna.

Nelle foto, manifestazioni fino ai giorni nostri cui hanno partecipato tante donne «perché la nostra è una lotta che non può fermarsi, finché anche una sola di noi subirà violenza fisica, verbale, psicologica, economica», ha detto Gea Casolaro, curatrice della mostra.

Al taglio del nastro c’erano, tra gli altri, l’assessora al Commercio Rossana Perra, il regista Jo Coda, Lara Ghiglione, segretaria nazionale della Cgil, e Patrizia Lazoi, curatrice della raccolta d’arte della Cgil nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA