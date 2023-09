Una mostra  racconta il territorio 

Apre le porte questa mattina, in concomitanza con Tenimos Grascia, la mostra "Dae predas nostras", che narra di Oliena e del suo territorio. Nella corte dell'ex collegio dei Gesuiti, si potranno ammirare testimonianze del territorio olianese attraverso rilievi cartografici, frammenti di roccia del luogo, video, interviste ad anziani e tanto altro. «Non una semplice mostra, ma uno spazio di lavoro, comunicazione, interazione e marketing territoriale in collaborazione con il Politecnico di Milano, con un gruppo che si è attrezzato per il coordinamento scientifico e l'allestimento insieme anche a Lucilla Grossi, Silvia Zancan ed Elisa Longoni - dicono gli organizzatori, componenti dell'associazione culturale Olienacentro -. Raccontiamo Oliena partendo dalle pietre del Supramonte che raccontano gli sviluppi anche economici del paese. L'allestimento punta inoltre ad arricchire l'immaginario della comunità». La mostra è visitabile sino al 30 settembre. (g. p.)

