Una mostra  per i 60 anni degli scout  

Un compleanno così non poteva essere festeggiato che in un modo speciale. E per i sessant’anni dalla fondazione, gli Agesci Quartu 1 Kelly si sono regalati una mostra con tanto di articoli e fotogrammi sulla loro lunghissima storia e un convegno sul bullismo e il cyber bullismo. Tutto all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari dove sono accorsi un centinaio tra bambini e ragazzi dagli 8 ai 21 anni, tra Lupetti, Esploratori e Guide, Rover e Scorte. E inoltre nel chiostro è stato ricostruito anche un campo scout con tanto di tende. A portare i saluti dell’amministrazione c’era l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni.

«Facciamo tantissime attività», ha spiegato la capogruppo Valentina Minerba, «la maggior parte ovviamente all’aria aperta per conoscere la natura. E poi c’è l’impegno nel sociale con la raccolta ad esempio dei viveri per le famiglie bisognose». E inoltre, «trattiamo temi attuali che interessano e coinvolgono i ragazzi come appunto quello del bullismo e del cyber bullismo che abbiamo trattato nel convegno».

Nella mostra fotogrammi di storia. Dalla nascita dell’associazione Agesci dalla fusione di altre due l’Asci e l’Agi ,alla nascita del gruppo di Quartu nel 1919. Poi nel 1928 lo stop imposto dal prefetto nel periodo del fascismo e il ritorno nel 1964 con il primo capo reparto che fu Giuseppe Serreli. Fino ad arrivare ad oggi, alle attività sul campo e alle altre come lo studio di Quartu da Sciampitta, il festival internazionale del folklore a lo studio dei costumi.

RIPRODUZIONE RISERVATA