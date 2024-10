Una mostra per finanziare un dispensario in Angola 

“EstroINverso ” è la mostra fotografica solidale del direttore artistico e fotografo Giovanni (Jo) Coda che inaugurerà oggi alle 17.30 al Teatro Eliseo. Farmacisti nel mondo Odv, il Comitato di amicizia, Ten, Sardegna Teatro, Farmacia Dinamica, DBFarma, The Social Gallery di Quartu Sant'Elena, A.C. Labor e V-Art Festival Internazionale Immagine d'Autore presenteranno l'esposizione che promuove la raccolta fondi per il dispensario in costruzione nel villaggio di Cacuti in Angola che, oltre a svolgere attività di distribuzione farmaci, avrà locali adibiti all'assistenza medica. Il governo angolano fornirà il personale sanitario. Visitabile sino al 31 ottobre. (g. pit.)

