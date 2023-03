Una mostra per aiutare i migranti sanitari 

Una mostra per aiutare le persone che per motivi di salute si trovano costrette a viaggiare fuori dalla Sardegna. “L'arte di aiutare” verrà inaugurata domani alle 18 negli spazi della galleria Picassarte. Le opere di circa venti artisti, generosamente raccolte da un'altra artista, Pasqualina Zizi, e ospitate dalla gallerista Marinella Picasso, verranno esposte e vendute per una buona causa: anticipare le spese dei migranti sanitari impossibilitati a pagare di tasca propria.

L'idea è stata portata avanti dall'associazione Svs Viaggi per la Salute che si occupa di tutelare le persone costrette ad andare fuori dell'Isola per motivi di salute. «C'è chi deve rimanere fuori dalla propria casa per due o tre mesi, noi troviamo l'alloggio, prenotiamo viaggi ricercando offerte specifiche, ma soprattutto anticipiamo le spese - spiega il presidente Renato Pischedda -. Ci occupiamo inoltre di accompagnare le persone sole con metodi idonei alle loro esigenze, come ad esempio i mezzi di emergenza»». Un gruppo di persone che mira a fare del bene anche attraverso la bellezza dell'arte, sensibilizzando sul tema. La solidarietà ha unito artisti e organizzatori che sperano di trovare supporto nei visitatori. La mostra sarà visitabile sino al 26 marzo. (g.pit.)

