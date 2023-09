Una mostra itinerante per ricordare Zia Veronica 

Un’artista che riuscì a raccontare con le sue opere pittoriche il paese anche all’estero. Così raccontano a Zeddiani quando parlano di Veronica Serra, in arte Zia Veronica. Ecco perché ancora una volta la comunità di mobilita per ricordarla. L’8 ottobre andrà in scena la quarta edizione della mostra diffusa in omaggio all’artista naïve zeddianese conosciuta e apprezzata in tutta l’Isola. L’evento, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, quest’anno celebrerà il centenario della nascita. Per l’intera giornata Zeddiani mostrerà ai visitatori le opere di Zia Veronica. Si tratta di una rassegna d’arte che coinvolge la comunità: lungo le vie e nelle case del paese sarà possibile ammirare circa 300 opere di proprietà dei collezionisti zeddianesi. Tanti bellissimi dipinti su masonite e tela, sughero e tavola. Ci saranno anche statue, zucche e tegole abilmente decorate dall’artista. Il Comune però chiede aiuti ai cittadini. Pochi giorni fa è stata pubblicata una manifestazione d’interesse per chiedere a chi possiede altre opere di Zia Veronica di partecipare. La mostra itinerante e diffusa comprenderà le abitazioni private aperte ai visitatori, le esposizioni all’esterno delle case e gli allestimenti negli spazi comuni individuati in punti strategici del paese. ( s.p. )

