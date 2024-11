Una mostra fotografica dedicata alle donne che subiscono soprusi 

Una giornata da ricordare per tanti bambini e ragazzi. Erano in trecento ad affollare le stanze di Casa Ofelia, a Sestu, per la prima mostra fotografica “Non solo il 25 novembre”, inaugurata ieri e organizzata dal Comune. Esponevano cinque fotografi: Gloria Lecca, Rita Bacchiddu, Benedetto Mameli, Stefania Scano, Pasquale Tanda, della scuola di fotografia Fine Art.

La mattina è iniziata con un’altra inaugurazione, quella della panchina rossa davanti al Comune, poi il pubblico si è spostato nella storica casa Ofelia in via Parrocchia. Qui si possono ammirare foto che mostrano sottomissione ma anche coraggio, ribellione, libertà. Tutto per denunciare la violenza di genere sempre, non solo il 25 novembre, la data internazionale.

«Educhiamo i ragazzi ogni giorno», spiega Sonia Meloni, docente, «partendo dalle parole. Sono molto ricettivi». Aggiunge Emma Locci, di 10 anni: «Con questa mostra mi sono emozionata, sarebbe bello se fossero solo foto e non la realtà. Ma le donne non sono deboli». Il suo compagno Antonio Mura commenta: «Il violento è il vero debole». Per i fotografi è un’occasione per esprimersi: «Mi sono ispirata alla mia storia», svela Rita Bacchiddu, «ma soprattutto a ciò che vivono molte donne, per non chiudere gli occhi».

La mostra, con ingresso libero, rimarrà aperta fino a domani, dalle 10.30 alle 14 e dalle 16 alle 20. «È bellissimo poter vedere così tanta partecipazione da parte dai ragazzi delle nostre scuole. Le loro domande, la loro curiosità, la loro sensibilità sono il faro che accende la speranza per il nostro futuro», commenta l’assessore comunale al Sociale, Mario Alberto Serrau.

